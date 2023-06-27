Çin Başbakanı Li Qiang, DTÖ Genel Direktörü ile görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile Tianjin'de bir araya geldi. Li, çok taraflılık, dayanışma ve işbirliğinin kaçınılmaz seçenekler olduğunu kaydetti ve bazı ülkelerin önerdiği 'bağımlılığı azaltma' ve 'riski azaltma' söylemlerinin aslında ekonomi ve ticaretle alakalı meselelerin siyasallaştırılması ve ideolojik hale getirilmesi anlamına geldiğini belirtti.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile Tianjin'de bir araya geldi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede küresel sorunlarla başa çıkmak için çok taraflılık, dayanışma ve işbirliğinin kaçınılmaz seçenekler olduğunu kaydeden Li, bazı ülkelerin önerdiği "bağımlılığı azaltma" ve "riski azaltma" söylemlerinin aslında ekonomi ve ticaretle alakalı meselelerin siyasallaştırılması ve ideolojik hale getirilmesi anlamına geldiğini kaydetti. Li, bu yaklaşımla DTÖ'nün savunduğu serbest ticaret ve ayrım gözetmeme ilkelerinin ihlal edildiğini ve çok taraflı ticaret sisteminin yetki ve etkinliğinin baltalandığını söyledi.

Li, bu eylemlerin aynı zamanda ekonomi yasalarına aykırı olduğunu, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını bozduğunu ve nihai olarak küresel ekonomik toparlanma sürecini engellediğini sözlerine ekledi.

DTÖ'nün gelişmekte olan en büyük üyesi konumundaki Çin'in, merkezinde DTÖ'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini her zaman desteklediğini ve 20 yıldan fazladır DTÖ'ye olan taahhütlerini yerine getirdiğini hatırlatan Li, Çin'in kendi kalkınmasının peşinden giderken dünyaya fayda sağladığını da sözlerine ekledi.

Başbakan, "Çin çok taraflılık ve serbest ticareti desteklemek, tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkmak, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını ilerletmek, dünyanın ekonomik kalkınmasını teşvik etmek ve küresel zorluklara daha iyi yanıt verebilmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.

Li, Çin'in DTÖ'de yapılması gereken reformu desteklediğini belirtti. Başbakan, dünyanın gelişmekte olan en büyük ülkesi ve sorumluluk sahibi öncü bir ülke olan Çin'in, ekonomik kalkınma ve kabiliyetleriyle orantılı olarak sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getireceğini ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını koruyacağını vurguladı.

Okonjo-Iweala ise Çin'in DTÖ'ye katılmasından bu yana dışa açılmayı teşvik etmeyi sürdürdüğünü, çok taraflı ticaret sistemini desteklediğini ve kalkınmada kayda değer başarılar kaydettiğini söyledi.

Okonjo-Iweala, DTÖ'nün, 12. DTÖ Bakanlar Konferansı'nın başarıyla gerçekleştirilmesinde Çin'in önemli katkılarını takdir ettiğini ve kurumun, Çin'le güçlü bir ortaklık inşa ederek DTÖ reformunun teşvik edilmesine ve çok taraflı ticaret sisteminin korunmasına yeni katkılar yapmak istediğini belirtti.