Çin Başbakanı Li Qiang, Dijital Ekonomiyi Desteklemek İçin Çağrıda Bulundu

Çin Başbakanı Li Qiang, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve yüksek kaliteli kalkınmaya güç vermek için ülkenin dijital ekonomisini sağlamlaştırma ve genişletmenin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve yüksek kaliteli kalkınmaya güç vermek için ülkenin dijital ekonomisini sağlamlaştırma ve genişletmenin önemini vurguladı.

Li, dijital teknolojiler ile reel ekonominin derin entegrasyonunu kolaylaştırma temasıyla Pazartesi öğleden sonra düzenlenen Devlet Konseyi çalışma oturumunda yaptığı konuşmada, Çin'in devasa pazarı, bol veri kaynakları ve zengin uygulama senaryoları sayesinde dijital ekonominin geniş bir kalkınma alanına sahip olduğunu söyledi.

Li, dijital ekonomideki çekirdek endüstriler geliştirilirken, bir yandan da kilit önemdeki çekirdek teknolojilerde atılımlar gerçekleştirmek adına bağımsız inovasyonu teşvik etmek üzere ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Li ayrıca imalat, hizmetler ve tarım gibi geleneksel sektörlerin kapsamlı ve tüm endüstri zincirine yayılan bir dönüşüme tabi tutulması ve bu yönde daha fazla dijital altyapının önceden inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Dijital ekonomiyi geliştirmenin elverişli bir ortam gerektirdiğine dikkat çeken Li, sektörü düzenlerken kapsayıcı ve ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.