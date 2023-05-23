Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Rusya İş Forumu'nu tebrik etti

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Rusya İş Forumu'na bir tebrik mektubu göndererek, Çin'in Rusya dahil diğer ülkeler ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeye, açık bir dünya ekonomisi inşa etmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini daha da ilerletmeye ve küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve ivme kazandırmaya istekli olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Salı günü Çin- Rusya İş Forumu'na bir tebrik mektubu gönderdi.

Düzenlenen forumun Çin ve Rusya devlet başkanları tarafından varılan mutabakatın uygulanması için önemli bir adım olduğunu kaydeden Li, Çin'in Rusya dahil diğer ülkeler ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeye, açık bir dünya ekonomisi inşa etmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini daha da ilerletmeye ve küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve ivme kazandırmaya istekli olduğunu söyledi.

Yazdığı mektupta, Çin'in Rusya ile ekonomik ve ticari alışverişini genişletmeye ve işbirliğini hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmeye istekli olduğunu belirten Li, iki ülkenin iş çevrelerinin alışveriş ile işbirliğini güçlendirmesi için bu forumun iyi bir platform sağladığını ekledi.

Li mektupta ayrıca, iki ülkeden girişimcilerin kendi ihtiyaçlarına göre işbirliği potansiyelini kullanacakları ve iki ülke arasındaki pragmatik işbirliğine yeni içerik, vurgu ve canlılık katacakları yönündeki umudu dile getirdi.