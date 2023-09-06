Çin Başbakanı Li Qiang: Çin Ekonomisi Yüzde 5 Büyüme Hedefine İlerliyor

Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Çin ekonomisinin yıllık yüzde 5 büyüme hedefine doğru ilerlediğini belirtti ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınma ve modernleşme sürecinde olduğunu vurguladı. Li, Çin ekonomisinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu ve yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

CAKARTA, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ekonomisinin yıllık yüzde 5 büyüme hedefini gerçekleştirme yolunda ilerlediğini söyledi.

Li, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında ülkenin, Çin tarzı modernleşmenin tüm cephelerinde yüksek kaliteli kalkınmayı ilerlettiğini vurguladı.

Başbakan, Çin ekonomisinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu ve hem bölge hem de dünyanın geri kalanı için yeni ve daha büyük fırsatlar yaratmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.