Çin Başbakanı Li Qiang: Çin, dünya ekonomik toparlanması için güçlü dinamizm sağlamaya devam edecek

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in uzun vadede dünyanın ekonomik toparlanması ve büyümesi için güçlü dinamizm sağlamaya devam edeceğini söyledi. Salı günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda açılış konuşması yapan Li, 1,4 milyarı aşan nüfusuyla Çin'in halen dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olduğunu belirtti.

TİANJİN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in uzun vadede dünyanın ekonomik toparlanması ve büyümesi için güçlü dinamizm sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Salı günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda açılış konuşması yapan Li, 1,4 milyarı aşan nüfusuyla Çin'in halen dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olduğunu belirtti.

Li, "Kalkınmamızda dengesizlik ve yetersizlik söz konusu olsa da Çin'in kalkınma potansiyeli ve alanı tam da burada yatıyor" dedi.

Başbakan, Çin'in yeni kalkınma felsefesiyle hareket ettiğini, daha yüksek hızda yeni bir kalkınma paradigması geliştirdiğini ve yüksek kaliteli kalkınmayı başarmak üzere çok çalıştığını sözlerine ekledi.