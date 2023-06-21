Çin Başbakanı Li Qiang, BMW ve Siemens'i ziyaret etti

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya ziyareti kapsamında BMW Group ve Siemens'i ziyaret etti. BMW Group CEO'su Oliver Zipse ile bir araya gelen Li, Çin'in BMW'nin en büyük ürün geliştirme merkezine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca Siemens'in Çin yatırımları ve yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çin Başbakanı Li Qiang, Münih'te, Alman otomobil üreticisi BMW Group ve Siemens'i ziyaret etti.

Li, üst düzey bir heyetin eşlik ettiği 4 günlük Almanya ziyareti kapsamında, BMW Group'ta şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Zipse ve diğer şirket yöneticileriyle bir araya geldi.

Zipse, yaptığı açıklamada, BMW Group'un Çin ile derin ve uzun süreli bağları olduğunu belirterek, "BMW Group ve Çinli ortaklar arasındaki güçlü ortaklıklar, sektörümüzün dönüşümü sırasında bir kazan-kazan ilişki sağlamaya devam edecek." dedi.

???????Çin, BMW'nin Almanya dışındaki en büyük ürün geliştirme merkezine sahip. Alman üretici, geçen yıl Çin'de 791 bin araç satışı gerçekleştirdi.

Li, birkaç gün önce Çin'de daha fazla yatırım yapacağını açıklayan Siemens'i de Münih'te ziyaret ederek, Alman şirketin Çin yatırımlarının yanı sıra yapay zeka (AI) çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Geçen yıl Siemens'in satışlarının yaklaşık yüzde 13'ü Çin'de gerçekleşti.

BMW'nin merkezinin bulunduğu Bavyera eyaleti, Çin'in en önemli ticaret ortaklarından biri olmasıyla dikkati çekiyor. Geçen yıl Bavyera eyaletinden Çin'e 18,4 milyar avroluk ihracat yapılırken, bu ülkeden 36,5 milyar avro değerinde ithalat gerçekleştirildi.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin'in Alman ekonomisi için önemini vurgulayarak, "Otomotiv, elektronik veya kimya gibi sektörler için Çin'den tamamen çekilme hiç hayal bile edilemez." ifadesini kullandı.