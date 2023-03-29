Çin Başbakanı Li'den IMF'ye 'büyüme hedefine ulaşacakları' mesajı

Çin Başbakanı Li Çiang, 2023 yılında ekonominin toparlanma ivmesi yakalayacağına ve yüzde 5'lik yıllık büyüme hedefine ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Başbakan Li, ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda düzenlenen Asya İçin Boao Forumu yıllık konferansına katılmak üzere Çin'e gelen Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü.

Görüşmede, Çin ekonomisinin yılbaşından bu yana toparlanma eğilimine girdiği, sağlam bir temelin ve geniş kalkınma potansiyelinin olduğunu vurgulayan Li, "Yıllık büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşacak kabiliyetimiz ve güvenimiz var." dedi.

Li, tüketimi ve yatırımları canlandırmaya çalışacaklarını, dışa açılma politikasına bağlı kalacaklarını ve finansal riskleri önlemek ve dağıtmak için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.

Uluslararası toplumun tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkarak küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını koruması gerektiğine dikkati çeken Li, IMF ile küresel ekonomi yönetimini geliştirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

IMF Başkanı Georgieva da Çin'in bu yıl küresel ekonomik büyümenin üçte birini tek başına sağlamasını beklediklerini belirterek, çok taraflılığa bağlılığını ve gelişmekte olan ülkelerin borç krizlerinin önlenmesine yönelik katkılarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Çin hükümeti, mart ayında yapılan Ulusal Halk Kongresine bu yıl "yüzde 5 civarında" büyüme hedefi açıklamıştı.