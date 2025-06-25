Çin Başbakanı Li: "Çin, kapılarını dünyaya daha fazla açacak"

Çin Başbakanı Li Çiang, dünya ekonomisinde korumacı tedbirlerin arttığı, ABD'nin tarife politikaları nedeniyle belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde Çin'in dışa açılma politikasına bağlı kalarak dünya ekonomisiyle daha fazla bütünleşeceği mesajını verdi.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF), Çin'in Tiencin şehrinde düzenlediği, "Yaz Davos'u" olarak da anılan 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın açılışında konuşan Başbakan Li, dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin, korumacı eğilimler nedeniyle yeni zorluklar ve sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Li, Çin'in, tarife artışlarının yarattığı belirsizliğe, zayıflayan ticarete ve artan korumacı eğilimlere rağmen dünya ekonomisine entegre olmayı sürdüreceğini belirterek, "Gelecek dönemde Çin, kapılarını dünyaya daha fazla açacak." dedi.

Mevcut uluslararası ekonomik ve ticari ortamın, jeopolitik faktörler, teknolojik gelişim ve ekonomik yapıdaki değişimler nedeniyle derin bir dönüşümden geçtiğine işaret eden Li, bunun yansımalarını değerlendirdi.

Küresel Güney'in ticaretteki payı artıyor

Li, uluslararası ekonomi ve ticaretin yıllar içinde daha çeşitli hale geldiğine, "Küresel Güney" olarak anılan gelişmekte olan ülkelerin ticaret hacminin ve ticaretteki payının arttığına dikkati çekti.

Genel eğilime paralel olarak gelişmiş ülkelerin ticaret hacmi zayıflarken Küresel Güney ülkelerinin ticaretinin son 20 yılda 4,6 kat arttığının altını çizen Li, bu ülkelerin küresel ticaret içindeki payının, 2000 yılında yüzde 30 iken yüzde 45'e kadar çıktığını belirtti.

Li, uluslararası ticaretin geleneksel sektörlerde yavaşladığını, buna karşın yükselen sektörlerde hızlandığını, 2024 yılında küresel mal ticareti yüzde 2 artarken hizmetler ticaretinin yüzde 8,8 yükselişle toplam küresel ticaretin yüzde 60'ını oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan farklı teknolojilerdeki hızlı gelişimin de ticaretin sınırlarını genişlettiğine, dijital ticaret ve yeşil ticaretin hızla büyüdüğüne işaret eden Li, 2024'te küresel dijital hizmet ihracatının 10 yıl önceye kıyasla iki kat arttığını kaydetti.

Korumacı tedbirler yükselişte

Başbakan Li, dünya genelinde korumacı tedbirlerin arttığına, 2019'da küresel ticarette 200 kadar ayrımcı engel varken 2024'te bu sayısının 6 katına çıkarak 1200'e ulaştığına dikkati çekti.

Pek çok ülkenin ayrımcı uygulamalar nedeniyle ticareti korumak üzere farklı arayışlara girdiğine ifade eden Li, bunun sonucunda ikili ve küçük ölçekli ekonomi ve ticaret anlaşmalarının sayısının arttığını, 21. yüzyılın başında dünyada bu türden 100 anlaşma varken bugün 600'ü aştığına işaret etti.

Li, ayrıca sınır aşırı yatırımların da azalma eğilimine girdiğini, farklı ülkelerin yabancı yatırımlara uyguladığı kısıtlayıcı politikaların çok uluslu şirketleri yatırım kararları konusunda daha ihtiyatlı davranmaya ittiğini söyledi.

Küresel sınır aşırı yatırımların 3 yıldır gerilediğini ifade eden Li, 2024 yılında tepe seviyesinin yüzde 40'ına düştüğünü aktardı.

"Çin, mega ölçekli bir tüketim gücü haline gelecek"

Li, küresel ekonomik büyümenin yüzde 30'unu sağlayan Çin ekonomisinin, dünya ekonomisinin motoru haline geldiğini belirterek, sürekli gelişen ve güncellenen Çin pazarının küresel ekonomi ve ticarete ihtiyaç duyduğu yeni büyüme alanlarını ve ivmesini sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Çin'in halihazırda dünyanın ikinci büyük ithalatçı ülkesi ve tüketici pazarı olduğunun, yüksek gelirli bir ülke olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Li, şunları kaydetti:

"Son yıllarda iç talebi genişletme stratejisi çerçevesinde tüketimi canlandırmaya yönelik özel teşvikler uyguluyoruz. Bu, Çin'i, bir imalat gücü olmanın yanı sıra mega ölçekli bir tüketim gücü haline getirecek."

Li, Çin pazarının gelişiminin dünyanın her yerinden girişimcilere daha fazla pazar alanı sağlayacağını vurguladı.

"Yerli teknolojileri ve inovasyon senaryolarını dünyayla paylaşmaya hazırız"

Li, Çin'in son yıllarda teknoloji alanında da önemli atılımlar gerçekleştirdiğini, hızlı trenlerin, elektrikli araçların, yapay zekanın, yeşil enerjinin ve ileri imalat teknolojilerinin hayatın parçası haline geldiğini belirtti.

Çin'in bilim ve teknolojiyi en önemli üretici güç olarak kabul ettiğini ve bu yaklaşımla kalkınmada kendine özgü bir yol çizdiğini ifade eden Li, "Çin teknolojisi artık dünyaya öncülük ediyor. Çin'in inovasyonu açık ve açık kaynaklı. Yerli teknolojileri ve inovasyon senaryolarını dünyayla paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Çin, kapılarını dünyaya daha fazla açacak"

Li, ekonomik küreselleşmenin tersine dönmeyeceğini, yalnızca yeni koşullarda kendine yeni bir yol çizeceğini ve ivmesini sürdüreceğini söyledi.

Çin'in G20, BRICS ve diğer çok taraflı işbirliklerine katılmayı, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeyi, küresel bağlantılılık ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında katkısını artırarak ortak refahı geliştirme çabasını sürdüreceğini vurgulayan Li, "Gelecek dönemde Çin, kapılarını dünyaya daha fazla açacak." diye konuştu.