Çin Başbakanı Li Çiang, küresel mali yönetimde reform çağrısı yaptı

Çin Başbakanı Li Çiang, finansman uçurumunun çözülmesi için küresel mali yönetimde reform ve kırılgan durumdaki ekonomilere destek için uluslararası topluma çağrı yaptı. Li, Fransa'da düzenlenen Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, finansman sorunları konusunda üç maddelik öneride bulundu.

Çin Başbakanı Li Çiang, ülkeler arasındaki finansman uçurumun çözülmesi için küresel mali yönetimde reform ve kırılgan durumdaki ekonomilere destek için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Li, Fransa'da düzenlenen Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, finansman sorunları konusunda üç maddelik öneride bulundu.

Li, ilk olarak küresel mali yönetimde reforma gidilmesini önererek, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kurumlarının, yeni kota ile oy hakkı düzenlemeleriyle yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin sesini daha fazla duyurabileceği platformlar haline getirilmesi gerektiğini savundu.

Li, ikinci olarak küresek kalkınma ortaklıklarıyla daha fazla kaynağın gelişmekte olan ülkelere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, gelişmiş ülkelerin kalkınma yardımı ve mali destek taahhütlerini yerine getirmesi, gelişmekte olan ülkelerin de bağımsız kalkınma kapasitesini geliştirmesi gereğine işaret etti.

Ekonomik küreselleşmenin ve serbest ticaretin ilerletilmesinin gelişmekte olan ülkeler için yeni büyüme potansiyelleri yaratacağına inandığını da dile getiren Li, Çin'in liberalleşmeyi teşvik ederek, ticaret ve yatırımları kolaylaştıracağı, korumacılığa, ekonomik bağları koparmaya, sanayi ile tedarik zincirlerini kesmeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacağının altını çizdi.

Avrupa'ya "ekonomik bağları koparmaya" karşı çıkma çağrısı

Li, konuşmasında, Çin ile Avrupa'nın, ihtilaflarla ve belirsizliklerle dolu dünyada farklılıklarını çözerek ortak zemin araması gerektiğini, insanlığın sürdürülebilir kalkınması için ayrışmayı değil yakınlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Gelişmekte olan ülkeleri borç problemlerine değinen Li, "Çin, borçları hafifletme çabaların yükün adil paylaşılması ilkesinin korunması koşuluyla etkin, gerçekçi ve kapsamlı tarzda destek vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Li'nin sözleri, dış borçları nedeniyle temerrüde düşen Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın aralarında Çin'in de olduğu uluslararası kreditörlerle 6,3 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırılması için anlaşmaya varmasının ardından geldi.