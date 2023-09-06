Çin Başbakanı Li Çiang, Hong Kong'u RCEP'ye katılmaya çağırdı

Çin Başbakanı Li Çiang, Hong Kong'un Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na (RCEP) katılımı için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu.

Çin Başbakanı Li Çiang, Hong Kong'un Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na (RCEP) katılımı için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu.

Başbakan Li, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen 26. ASEAN+3 Zirvesi'nde, ASEAN ülkeleriyle Japonya ve Güney Kore'nin liderleriyle bir araya geldi.

ASEAN ülkelerinin Doğu Asya komşularının bölgesel ekonomik entegrasyonunu teşvik etmeyi sürdürmesi gerektiğini ifade eden Li, "Umarım tüm taraflar, Hong Kong'un ilk yeni üyeler arasında anlaşmaya katılımını destekler." dedi.

ASEAN üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın taraf olduğu RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.

İmzacı 15 üyenin 10'unun onay sürecini tamamlamasının ardından 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması, bu tarihten itibaren 20 yıl içinde taraflar arasındaki gümrük tarifelerini yüzde 90 azaltmayı hedefliyor.

Dünya nüfusu ve gayrisafi hasılasının yaklaşık yüzde 30'unu kapsamına alan anlaşmanın dünyanın en büyük bölgesel ekonomik bloğunu yaratacağı öngörülüyor.

Çin'in "özel idari bölgesi" Hong Kong, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından müstakil bir taraf olmak için başvuruda bulunmuştu.

Hong Kong, Çin'in üyesi olduğu Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) içinde de müstakil olarak temsil ediliyor.