Çin Başbakanı IMF'ye korumacılığa karşı çıkma çağrısı yaptı

Çin Başbakanı Li Çiang, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşmesinde küresel ekonomide korumacılığa karşı çıkma çağrısında bulundu. Li, ülkesinin reform ve dışa açılma sürecine bağlı kalacağını ve büyümeyi teşvik edici adımlar atmayı sürdüreceğini bildirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'i ziyaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşmesinde IMF'ye küresel ekonomide korumacılığa, bağları koparmaya ve tedarik zincirlerini kesmeye yönelik girişimlere karşı çıkma çağrısında bulundu.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Li, görüşmede ülkesinin reform ve dışa açılma sürecine bağlı kalacağı, büyümeyi teşvik edici adımlar atmayı sürdüreceğini bildirdi.

Çin'in IMF'nin küresel yönetimde önemli role sahip olmasını desteklediğini ve işbirliğini derinleştirmeyi sürdüreceğini belirten Li, ekonomik küreselleşmeyi ve serbest ticareti savunacağını, korumacılığa, ekonomik bağları koparmaya ve tedarik zincirlerini kesmeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacağını umduklarını kaydetti.

Li, IMF'de temsilin geliştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin sesinin ve etkisinin artırılmasının gereğine işaret ederek, Aralık 2023'te tamamlanacak 16. Kota Gözden Geçirmesi'nin bu konuda olumlu sonuçlar üretmesini umduklarını bildirdi.

IMF Başkanı Georgieva da küresel ekonomik büyümenin üçte birini sağlayan Çin'in büyümeyi teşvik edici adımlarını olumlu karşıladığını belirterek, kırılgan durumdaki düşük ve orta gelirli ülkelerin kalkınmasını desteklemek üzere öncü rol oynamasını takdir ettiklerini vurguladı.

IMF'nin Çin ile daha ileri işbirliğini hedeflediğini kaydeden Georgieva, ülkelere küresel tedarik zincirlerinin işleyişini koruma ve parçalanma risklerini önleme çağrısında bulundu.

Georgieva, Pekin'de Başbakan Li'nin ardından ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüştü. İkili, küresel ekonomik ve finansal duruma ve IMF ile bağlantılı sorunlara dair görüş alışverişinde bulundu.