Çin Başbakanı: Cepheleşme Küresel Ekonomiyi Kırılganlaştırıyor

Çin Başbakanı Li Çiang, Batı ekonomilerinin ekonomik bağları koparmaya yönelik adımlarının ve bloklar arası cepheleşmeye yönelik eğilimlerin küresel ekonomideki kırılganlığı artırarak ülkeleri kısır döngüye sürükleyeceğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF), Çin'in Dalian şehrinde düzenlediği 15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısının açılışında konuşan Başbakan Li, Kovid-19 sonrası toparlanmanın sıkıntılarını yaşayan dünya ekonomisini yeniden canlandırmak için ülkelerin birlikte çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Li, dünya ekonomisinin bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ülkeler diğerlerini görmezden gelerek yalnızca kendi çıkarlarını maksimize edemez." dedi.

ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) adını anmadan "cepheleşmeye yönelik ticaret pratiklerini" eleştiren Li, "Ekonomik bağları koparmak ve yüksek çitli küçük bahçeler yaratmak tarihin ilerlemesini tersine çevirmeye çalışmaktır." dedi.

Başbakan Li, "Bu girişimler küresel ekonominin maliyetini artıracak, anlaşmazlıkları güçlendirerek ülkeleri, herkesin pastadan daha büyük pay almaya çalıştığı fakat pastanın büyümediği kısır döngüye sokacaktır." diye konuştu.

"Çin'in yeni enerji sektörü küresel enflasyonu hafifletiyor"

Çin'in elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji donanımları ve lityum pillerin üretimini kapsayan yeni enerji sektöründeki gelişimini, "bu sektörlerde devlet desteğiyle kapasite fazlası üretim yaratıldığı" eleştirilerine karşı savunan Li, bu sektörlerdeki Çin menşeli ürünlerin küresel enflasyonu hafiflettiğini öne sürdü.

Son dönemde çok sayıda ülke Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik gümrük tariflerini artırma yoluna giriyor.

ABD yönetimi, mayıs ayında, rekabet dışı ticaret uygulamalarını gerekçe göstererek elektrikli araçlar ve bataryalar gibi stratejik ürünlerde gümrük vergilerini artırmıştı.

AB Komisyonu da Çin'den ithal otomobiller hakkında yürttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından günrük vergilerini artırma kararı almıştı.

Aralarında Türkiye, Brezilya ve Meksika'nın olduğu ülkeler de Çin'den ithal elektrikli otomobillere ek gümrük vergileri getirmişti.