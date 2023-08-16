Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Novo Nordisk CEO'su ile görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Danimarka merkezli uluslararası sağlık şirketi Novo Nordisk'in Başkanı ve CEO'su Lars Fruergaard Jorgensen ile Beijing'de bir araya geldi. Zhang, görüşmede Çin'in üst düzey dışa açılımını teşvik etmeye kararlı olduğunu ve yabancı şirketlerin Çin'deki gelişimini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Çarşamba günü Danimarka merkezli uluslararası sağlık şirketi Novo Nordisk'in Başkanı ve CEO'su Lars Fruergaard Jorgensen ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang, görüşmede Çin'in üst düzey dışa açılımı teşvik etmeye kararlı olduğunu ve Novo Nordisk de dahil olmak üzere yabancı şirketlerin Çin'deki gelişimini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Çin'in, halkın sağlığını korumayı stratejik bir öncelik olarak gördüğünü ve biyotıbbın gelişimini aktif şekilde desteklediğini belirten Zhang, biyomedikal inovasyon ve Ar-Ge alanlarındaki güçlü işbirliği zemininden övgüyle söz etti.

Jorgensen ise Çin'in ekonomi ve sosyal kalkınma alanlarındaki başarılarına övgüde bulunarak, şirketin bu ülkede gelişeceğine dair güveninin tam olduğunu ifade etti. CEO, Novo Nordisk'in kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Çin pazarını araştırmaya devam edeceğini söyledi.