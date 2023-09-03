Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, hizmet ticaretini geliştirmek için adımlar attıklarını söyledi

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in hizmet ticaretini geliştirme mekanizmasını yenilemek ve modern hizmet sektörünün dışa açılmasını artırmak için adımlar attığını söyledi. He, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi'ne katılarak açıklamalarda bulundu.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in, hizmet ticaretini geliştirme mekanizmasını yenilemek ve modern hizmet sektörünün dışa açılmasını daha da artırmak için adımlar attığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Cumartesi günü Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi'ne katılırken açıklamalarda bulundu ve zirvenin açılışını da gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı, Çin'in, kalkınma fırsatlarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmayı ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha da derinleştirmeyi umduğunu belirtti.

He, zirve başlamadan önce CIFTIS mekanlarını da ziyaret etti.