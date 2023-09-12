Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Albright Stonebridge Group ile görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'li danışmanlık firması Albright Stonebridge Group'un kıdemli danışmanı Myron Brilliant ile görüşerek uluslararası ekonomik durum ve Çin-ABD ekonomik işbirliği konularını ele aldı.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Pazartesi günü ABD'li danışmanlık firması Albright Stonebridge Group'un kıdemli danışmanı ve ABD Ticaret Odası eski başkan yardımcısı Myron Brilliant ile Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi.

İkili, mevcut uluslararası ekonomik durum, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliği ile diğer konularda görüş alışverişinde bulundu.