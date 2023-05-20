Çin Başbakan Yardımcısı Girişimcilere Çağrıda Bulundu

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin-Orta Asya İş Konseyi'nin açılış konferansında girişimcilere girişimcilik ruhunu sürdürme ve Çin-Orta Asya işbirliğine katkı verme çağrısı yaptı.

Xİ'AN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, girişimcilere girişimcilik ruhunu sürdürme, cesur keşiflerde bulunma ve Çin-Orta Asya işbirliğine katkı verme çağrısı yaptı.

He söz konusu açıklamayı Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an'da Cuma günü düzenlenen Çin-Orta Asya İş Konseyi'nin açılış konferansındaki konuşması sırasında yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Çin-Orta Asya mekanizmasının iş diyaloğu platformu olarak iş konseyinin avantajlarını tam olarak sergilemesi ve Çin-Orta Asya işbirliğini teşvik etmek için bilgeliği ve gücüyle katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

He, Çin ve Orta Asya ülkelerinin devlet başkanlarının, Perşembe ve Cuma günleri Xi'an'da düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Çin-Orta Asya ilişkilerinin gelecekteki gelişimine yönelik ayrıntılı bir plan hazırladıklarını belirtti.

Başbakan yardımcısı, Çin'in Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışarak kalkınma stratejilerinde daha iyi sinerji yakalayacağını, altyapı bağlantısını güçlendireceğini, ticaret işbirliğini genişleteceğini, karşılıklı olarak faydalı yatırımlarını derinleştireceğini ve aktif şekilde yeni işbirliği alanları arayacağını ifade etti.

Konferanstan sonra He, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile birlikte Çin-Özbekistan işbirliğine ilişkin bir sergiyi ziyaret etti ve Mirziyoyev ile Çinli girişimciler arasında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşma yaptı.