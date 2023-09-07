Çin Bankaları Konut Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü
Çin'in devlete ait dört ticari bankası, konut kredilerine uygulanan faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Bu kararın, tüketimi ve yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan konut kredisi politikalarını optimize etme çabalarının bir parçası olduğu belirtildi. Uzmanlar, yaklaşık 40 milyon ipoteklinin bu düşüşten faydalanacağını öngörüyor.
BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in devlete ait dört ticari bankası, ilk konut kredilerine yönelik mevcut ipoteklere uygulanan faiz oranlarını düşüreceklerini duyurdu.
Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Tarım Bankası, Çin İnşaat Bankası ve Bank of China'dan Perşembe günü yapılan açıklamalarda, yeni faiz oranlarının 25 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Bu adım, Çin'in en üst düzey mali gözlem kurumlarının geçen hafta aldığı, ipotek kullananların faiz giderlerini azaltarak tüketimi ve yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan konut kredisi politikalarını optimize etme kararının ardından geldi.
Uzmanlar, ipotek faiz oranlarındaki bu düşüşten yaklaşık 40 milyon ipoteklinin faydalanacağını belirtiyor.