Çin Bankaları Konut Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü

Çin'in devlete ait dört ticari bankası, konut kredilerine uygulanan faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Bu kararın, tüketimi ve yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan konut kredisi politikalarını optimize etme çabalarının bir parçası olduğu belirtildi. Uzmanlar, yaklaşık 40 milyon ipoteklinin bu düşüşten faydalanacağını öngörüyor.