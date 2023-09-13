Çin, Avustralya'nın Tarım Ürünleri İçin En Büyük Pazar Oldu

Çin, Avustralya'nın tarım ürünleri ihracatında yeni bir rekor kırarak en büyük pazar haline geldi. Çin'e yapılan ihracatın değeri 2022-2023 mali yılında 16,6 milyar Avustralya dolarına ulaşarak yüzde 22,7 artış gösterdi.

SİDNEY, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin 2022-2023 mali yılında Avustralya'nın tarım ürünleri için en büyük pazar olurken, ihracat tutarı yeni bir rekor kırdı.

Rural Bank tarafından Salı günü yayımlanan ve Avustralya'nın tarım ihracatını özetleyen bir raporda, Avustralya'nın en büyük 13 ihracat pazarının yıllık bazda büyüme kaydettiği ve Çin'in üst üste iki yıldır en fazla büyüme kaydeden pazar olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Yıllık rapora göre, Avustralya'dan Çin'e yapılan ihracatın değeri 2022-2023 mali yılında (Temmuz 2022-Haziran 2023) 3,1 milyar Avustralya doları (1,98 milyar ABD doları), bir başka deyişle yüzde 22,7'lik artışla 16,6 milyar Avustralya dolarına ulaşarak rekor kırdı.

2020-2021 dönemindeki düşüşün ardından, son iki mali yılda Çin'e yapılan ihracat 5,9 milyar Avustralya doları veya bir başka ifadeyle yüzde 54,7 artış sergiledi.

Ağırlıklı olarak Avustralyalı çiftçilere hizmet veren banka, 2022-2023 döneminde Çin'le ilgili büyümenin buğday ihracatındaki yüzde 66'lık artıştan kaynaklandığını, öte yandan et, badem ve pamukta da artış kaydedildiğini bildirdi.

Rapora göre Japonya ve ABD, Avustralya'nın tarım sektörünün en büyük ikinci ve üçüncü pazarı olarak konumlarını korusa da her ikisi de yüzde 10'un altında ılımlı büyüme sergiledi.