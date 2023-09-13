Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı Xinjiang'da arttı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,1 artarak 10.017'ye ulaştı. Horgos Limanı'nda ise aylık 600'ü aşkın yük treni işlem gördü.

URUMQİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Demiryolları Urumqi Grup Limited Şirketi'ne göre, bu yıl içinde Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı, Pazar günü itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,1 artarak 10.017'ye ulaştı.

Xinjiang'da bulunan önemli bir demiryolu limanı olan Horgos Limanı'nda bu yıl içinde üst üste beş ay boyunca aylık 600'ü aşkın yük treni işlem gördü.

Horgos Limanı'nda ilk Çin-Avrupa yük treni hizmeti 19 Mart 2016'da başlamıştı. O tarihten bu yana, limanda işlem gören yıllık tren sayısı 2016'daki 386 seviyesinden 2022'de 7.000'in üzerine çıkarak defalarca yeni rekorlar kırdı.

Şu ana kadar limanda toplam 77 demiryolu güzergahı faaliyete geçerken, erişim alanı 18 ülke ve bölgedeki 45 şehre yayıldı.