Çin-Avrupa yük trenleri Erenhot Limanı'ndan geçmeye devam ediyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot Limanı'ndan bu yıl içinde 2.500'ü aşkın Çin-Avrupa yük treni geçti. Limanda Çin-Avrupa yük treni hizmetinin başladığı 2013 yılından bu yana 13.000'den fazla tren işlem gördü.

HOHHOT, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot Limanı'ndan bu yıl içinde 2.500'ü aşkın Çin-Avrupa yük treni geçti.

Yerel demiryolu yetkililerinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, limanda Çin-Avrupa yük treni hizmetinin başladığı 2013 yılından bu yana 13.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni işlem gördü.

Kara limanı, bu yılın başından itibaren hizmetin faaliyet verimliliğini artırarak Çin-Avrupa yük trenleri için yeşil bir kanal oluşturdu.

Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan halihazırda 69 Çin-Avrupa yük treni güzergahı geçiyor. Trenler ağırlıklı olarak yeni enerjili araçlar, makine ve ev aletleri gibi katma değeri yüksek ihraç ürünleri taşıyor.