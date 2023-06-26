Çin-Avrupa yük trenleri Erenhot kara limanından geçmeye devam ediyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Erenhot kara limanından yılın başından beri 1.500'den fazla Çin-Avrupa yük treni geçti. Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin-Avrupa yük treni hizmetini 2013 yılında başlatan limanda bu güne kadar toplam 12.592 Çin-Avrupa yük treni işlem gördü.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Erenhot kara limanındaki yük trenleri görülüyor, 8 Ocak 2021. (Fotoğraf: Guo Pengjie/Xinhua)

HOHHOT, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Erenhot kara limanından yılın başından beri 1.500'den fazla Çin-Avrupa yük treni geçti.

Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin-Avrupa yük treni hizmetini 2013 yılında başlatan limanda bu güne kadar toplam 12.592 Çin-Avrupa yük treni işlem gördü.

Erenhot limanı, Çin'le Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olma özelliğini taşıyor. Bu limandan geçen 68 Çin-Avrupa yük treni güzergahı, Almanya ve Polonya gibi 10'dan fazla ülkenin 60'tan fazla bölgesiyle Çin'i birbirine bağlıyor.

Bu yılın başlarından itibaren Çin-Avrupa yük trenleri için "yeşil bir kanal" açan kara limanı, trenlerin faaliyet verimliliğini daha da artırdı.