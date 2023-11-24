Çin-Avrupa Yük Trenleri Ekonomik İşbirliği İçin Yeni Bir Platform Oluşturdu

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) yetkilisi Xu Jianping, bugüne kadar 25 Avrupa ülkesindeki 217 şehre hizmet veren yaklaşık 81.000 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildiğini söyledi. Çin-Avrupa yük trenleri Asya ve Avrupa'daki uluslararası taşımacılık rotalarını yeniden şekillendirdi, ekonomik işbirliği için yeni bir platform oluşturdu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanmasına yardımcı oldu.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) yetkilisi Xu Jianping, bugüne kadar 25 Avrupa ülkesindeki 217 şehre hizmet veren yaklaşık 81.000 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildiğini söyledi.

NDRC yetkilisi Xu Cuma günü bir basın toplantısında yaptığı açıklamada "Çin-Avrupa yük trenleri Asya ve Avrupa'daki uluslararası taşımacılık rotalarını yeniden şekillendirdi, ekonomik işbirliği için yeni bir platform oluşturdu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanmasına yardımcı oldu" dedi.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin en önemli projelerinden biri haline geldiğini kaydeden Xu, gelecekte Çin ve Avrupa'nın yeni ulaşım yollarını keşfedeceğini, kural ve standartların uyumlu hale getirilmesini teşvik edeceğini ve Çin-Avrupa yük treni hizmetlerini geliştirmek için işbirliğini güçlendireceğini sözlerine ekledi.