Çin-Avrupa yük treni, Shanghai'da düzenlenecek CIIE'ye ürün taşıdı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenecek 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek ürünleri taşıyan Çin-Avrupa yük treni, kente ulaştı. Tren, 16 milyon euro değerindeki kozmetik ürünler dahil olmak üzere çeşitli malları CIIE'ye getirdi. Tren seferleri, Avrasya kıtası üzerinden devamlı olarak Shanghai kentine yapılacak.

SHANGHAİ, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenecek 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek ürünleri Almanya'nın Duisburg kentinden getiren bir Çin-Avrupa yük treni, Çarşamba günü kente ulaştı.

Fuarda sergilenmek üzere 16 milyon euro değerindeki kozmetik ürünler de dahil olmak üzere çeşitli malları Shanghai'a getiren "CIIE'ye yönelik Çin-Avrupa yük treninin" taşıdığı ürünlerin gümrük işlemleri de tamamlandı.

Trenin 20 günlük yolculuğu, 21 Eylül'de Almanya'nın Duisburg kentinden başlamıştı.

Tren seferinin işletmecisi olan Shanghai Doğu İpek Yolu Multimodal Taşımacılık Limited Şirketi'nin planlarına göre, "CIIE'ye yönelik Çin-Avrupa yük treni" sayısı üçe çıkarılacak. Bu trenler, CIIE'de sergilenecek ürünleri Avrasya kıtası üzerinden devamlı olarak Shanghai kentine taşıyacak. Çarşamba günü kente ulaşan tren bu yılın ilk treniydi.

Çin-Avrupa yük treni, CIIE'ye katılan yaklaşık 3.000 şirket için popüler bir ulaşım seçeneği haline geldi. 6. CIIE'nin 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.