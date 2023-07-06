Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri İlk Yarıda Büyüme Kaydetti

Çin-Avrupa yük treni seferlerinin bu yılın ilk yarısında istikrarlı bir büyüme kaydettiği resmi verilerle doğrulandı. Çin'in dış ticareti istikrarını korurken, şirket tren kapasitesini arttırarak ve yeni güzergahlar ekleyerek sınır ötesi taşımacılık talebini karşılamaya devam etti.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Resmi veriler, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin bu yılın ilk yarısında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 8.641 sefere ulaştı. Yük trenleri aracılığıyla taşınan ürünlerin hacmi ise yüzde 30 artışla 936.000 TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yükseldi.

Çin'in dış ticareti istikrarını korurken, şirket güçlü sınır ötesi taşımacılık talebini karşılamak için bu dönemde tren kapasitesini arttırdığını, yeni güzergahlar eklediğini, özelleştirilmiş hizmetler sunduğunu ve kara limanı inşaatını güçlendirdiğini kaydetti.

2011'de faaliyete geçen Çin-Avrupa yük treni seferleri, Asya ve Avrupa arasında güvenli ve emniyetli bir kanal sunarak bilişim ürünleri ve otomobillerden şarap ve kahve çekirdeklerine kadar çeşitli malların taşınmasını sağladı.

Haziran sonu itibarıyla 25 Avrupa ülkesindeki 216 şehre ulaşan 73.000 tren seferi ile 6,9 milyon TEU'dan fazla mal taşınmış durumda.