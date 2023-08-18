Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Erenhot Kara Limanı'nda Artıyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot Kara Limanı'ndan bu yıl şimdiye kadar 2.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi. Kara limanı, operasyonel verimliliği arttırmak için Çin-Avrupa yük trenleri için bir 'yeşil kanal' sunuyor.

HOHHOT, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot Kara Limanı'ndan bu yıl şimdiye kadar 2.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi.

Yerel demiryolu yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin 2013'te faaliyete geçmesinden bu yana Erenhot Limanı'ndan toplam 13.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferi yapıldı.

Kara limanı yılın başından itibaren, Çin-Avrupa yük trenleri için bir "yeşil kanal" sunarak operasyonel verimliliği daha da arttırdı.

Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot limanından, halihazırda Almanya ve Polonya'da dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkedeki 60'tan fazla noktayı Çin'e bağlayan 69 Çin-Avrupa yük treni rotası geçiyor.