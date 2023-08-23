Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 2.500'e Ulaştı

HANGZHOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Jinhua şehrinde, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin başladığı Ağustos 2017'den bu yana 2.500 tren seferi kaydedildi.

Çin Devlet Demiryolları Shanghai Bürosu Grup Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaya göre sürat teknesi motorları, bebek arabaları ve tekstil gibi çeşitli ürünlerden oluşan 110 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yüklü 2.500'üncü yük treni, Salı günü 14.30 sularında Jinhua Güney İstasyonu'ndan Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı.

Hizmetin başlamasından bu yana 204.000 TEU'dan fazla ürün taşındı. Yük trenleri aracılığıyla taşınan ürün kategorisi, beş kategoride sınıflandırılan 3.000'den fazla ürün çeşidinden dokuz kategoride 10.000'i aşkın ürün çeşidine yükseldi.

Jinhua kenti ticaret bürosundan alınan istatistikler, bu yılın ilk yedi ayında yük treni hizmeti tarafından taşınan ürünlerin ithalat ve ihracat değerinin 9,5 milyar yuanı (yaklaşık 1,32 milyar ABD doları) aştığını ve Zhejiang eyaleti de dahil olmak üzere Yangtze Nehri Deltası bölgesinde ithalat ve ihracat ile ihracat-temelli ekonomik kalkınmayı artırdığını gösteriyor.