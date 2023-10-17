Çin-Avrupa Yük Treni İspanya'ya Ulaştı

İspanya'nın Madrid kentine ulaşan tam yüklü bir Çin-Avrupa yük treni, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinden İspanya'ya ulaşan bu türdeki ilk tren oldu. Trenin taşıdığı kargo; konserve ürünler, tren tekerlek setleri ve mekanik parçalar da dahil olmak üzere Shanxi'den gelen sınır ötesi e-ticaret mallarından oluşuyordu.

TAİYUAN, 17 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın Madrid kentine Pazartesi günü ulaşan tam yüklü bir Çin-Avrupa yük treni, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinden İspanya'ya ulaşan bu türdeki ilk tren oldu.

Trenin taşıdığı kargo; konserve ürünler, tren tekerlek setleri ve mekanik parçalar da dahil olmak üzere Shanxi'den gelen sınır ötesi e-ticaret mallarından oluşuyordu. 55 konteynerde paketlenen kargo toplamda 925 ton ağırlığındaydı.

Trendeki bu kargo, 16 Eylül'de Shanxi'den yola çıkarak Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya, Almanya ve Fransa üzerinden Madrid'e ulaştı. Yolculuk yaklaşık olarak 12.000 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor.

Yerel yetkililere göre Shanxi eyaletinde Ağustos ayı itibarıyla, hizmetin başlatıldığı 2017 yılından bu yana 700 Çin-Avrupa yük treni seferi işlem gördü. Eyalet halihazırda 16 ülkeyi birbirine bağlayan 15 Çin-Avrupa yük treni ve Çin-Orta Asya yük treni güzergahı başlatmış durumda.