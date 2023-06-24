Çin-Avrupa yük treni hizmetleri güçlü büyüme kaydetti

Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, taşıma kapasitesi ve verimliliğin sürekli artmasıyla birlikte bu yılın Ocak ayından Mayıs ayına kadar güçlü bir büyüme kaydetti. Yılın ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış gösteren yük treni hizmetleri, sefer sayısını 7.126'ya ulaştırdı. Sadece Mayıs ayında ise sefer sayısı yüzde 13 artarak 1.515'e yükseldi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, taşıma kapasitesi ve verimliliğin sürekli artmasıyla birlikte bu yılın Ocak ayından Mayıs ayına kadar güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin-Avrupa yük treni hizmetleri yılın ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 arttı ve sefer sayısı 7.126'ya ulaştı.

Şirket, bu dönemde yük trenleri aracılığıyla bir yıl öncesine göre yüzde 31 artışla yaklaşık 774.000 TEU (1 TEU, 20 feetlik konteyneri ifade ediyor) ürün taşındığını açıkladı.

Sadece Mayıs ayında, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 1.515'e ulaştı. Trenler yaklaşık 165.000 TEU mal taşıyarak bir yıl öncesine göre yüzde 29'luk büyüme yarattı.

Mayıs sonu itibarıyla yük treni hizmetleri 25 Avrupa ülkesinde 213 şehre ulaştı.