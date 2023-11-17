Çin, Avrupa Komisyonu'nun elektrikli araç soruşturmasını eleştirdi

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Komisyonu'nun, Çin'in elektrikli araçlarına yönelik devam eden sübvansiyon karşıtı soruşturmada kısa süre önce açıkladığı örnekleme sonuçlarının adil olmadığını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve Avrupa Birliği (AB) yasalarının ihlal edilmiş olabileceğini söyledi.

He, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, örnekleme uygulamasının Çinli elektrikli araç işletmelerine yönelik ayrımcılık içerdiğini ve soruşturma sonuçlarını ciddi şekilde çarpıtacağını belirtti.

Komisyonun soruşturmada örnek olarak sadece üç yerli Çin işletmesini seçerek üretim ve satış konusunda başı çeken ve AB üye ülkelerinde bulunan işletmeleri hariç tuttuğunu kaydeden He, bunun alışılmadık bir uygulama olduğunu ve örnekleme sonuçlarının, AB piyasasındaki nesnel endüstriyel durumları yansıtmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Sözcü, komisyonun örnekleme standardının, ilgili kurallara riayet etmediğini, örnekleme sürecinin şeffaf olmadığını ve örnekleme sonuçlarının adil olmadığını belirtti.

He, komisyonun, AB otomobil sektörünün açık itirazlarına karşın sübvansiyon karşıtı soruşturmayı kendi kendine başlattığını ve iki tarafın otomobil sektörleri arasındaki yakın işbirliğini tamamen göz ardı ederek yanlış şekilde Çin'in elektrikli araçlarının AB elektrikli araç sektörüne zarar verdiğini ve bu sektörü tehdit ettiğini iddia ettiğini kaydetti.

Sözcü, Çin otomobil sektörünün, komisyonun, soruşturma sonuçlarını önceden belirlemesi ve örneklemeye hile karıştırması karşısında büyük hayal kırıklığı ve memnuniyetsizlik yaşadığının altını çizdi.

He, Çin'in AB'yi DTÖ kuralları ve AB yasalarına tam olarak uymaya, en kısa sürede yanlış uygulamalarını düzeltmeye, soruşturmaların açık, adil ve kurallara uygun olmasını sağlamaya ve ilgili işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını tam olarak korumaya davet ettiğini söyledi.