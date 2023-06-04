Çin-Avrupa İş Forumu Tianjin'de düzenlendi

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bulunan Danfoss Küresel Yeşil Soğutucu Kompresör Laboratuvarı'nın test odasında çalışan personel, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

TİANJİN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde, Çin ve Avrupa arasında ticari işbirliğine yönelik üst düzey etkileşim platformu sağlamak amacıyla Cuma günü Çin-Avrupa İş Forumu düzenlendi.

Forumun organizatörü, bir gün süren etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından hükümet yetkilileri, ticaret birliği temsilcileri ve Çinli ve Avrupalı girişimciler de dahil olmak üzere 350'den fazla kişinin katıldığını belirtti.

Belediye kalkınma ve reform komisyonuna göre, yabancı yatırım için önemli bir merkez olan Tianjin, 10.000'den fazla yabancı yatırımcıyı cezbederek toplam 200 milyar ABD dolarından fazla fiili yabancı yatırım kullanımı elde etti. Tianjin'de halihazırda 176'sı yabancı şirket olmak üzere 276 adet Fortune 500 şirketi bulunuyor.

Tianjin'ın Binhai Yeni Alanı parti yetkilisi Lian Maojun forumda yaptığı konuşmada, Tianjin'in pazar odaklı, yasalara dayalı ve uluslararası bir iş ortamı yaratmaya devam edeceğini ve yabancı yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarını koruyacağını ifade etti.

Organizatör, forum sırasında Avrupalı girişimciler ile belediye yönetimi arasındaki iletişim ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla iş tanıtım faaliyeti ve devlet-kurum diyalogu alt forumunun da düzenlendiğini belirtti.