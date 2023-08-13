Çin-Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı Xinjiang'da Düzenlenecek

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenecek olan 4. Çin-Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı'na 40 ülkeden 1.300 işletmenin temsilcileri katılacak. Fuar, Asya ile Avrupa arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlamaktadır.

URUMQİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- 4. Çin-Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı, 17-21 Ağustos tarihleri arasında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenecek. Fuara 40 ülkeden 1.300 işletmenin temsilcileri katılacak.

Xinjiang Uluslararası Fuar Bürosu yetkilisi Zhu Hexiang Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Asya ile Avrupa arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan fuarın Xinjiang'ın bölgesel merkezi Urumqi'de düzenleneceğini söyledi.

Zhu, fuar kapsamında bölgesel ekonomik işbirliğine ilişkin ticaret görüşmeleri, forumlar ve çalıştayların düzenleneceğini belirtti.

Zhu, "Bu yılki fuar, ticaretin teşvikine odaklanacak. Öte yandan ticaret, yatırım ve endüstriyel işbirliğini teşvik etmek için rekor düzeyde 33 ticari görüşme, panel ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çin Komünist Partisi Xinjiang Bölge Komitesi yetkilisi Liu Bin, etkinlik kapsamında İpek Yolu boyunca sanayi ve ticaretin geliştirilmesine ilişkin bir seminerin de düzenleneceğini söyledi.

Liu, özel işletmelerin rolünü vurgulayacak ve Xinjiang'ın diğer Çin bölgeleri ve komşu ülkelerle işbirliğini genişletmek için bir platform sağlayacak olan seminere beş Orta Asya ülkesinden konuklar ile yaklaşık 300 Çinli ve uluslararası iş insanının katılacağını bildirdi.

Aralarında dünyanın en büyük 500 şirketinden 25'inin de bulunduğu 1.300'den fazla işletme fuara katılımını teyit etti. Zhu, toplam 40 ülke ve bölge ile 7 uluslararası kuruluşun fuara temsilci göndereceğini söyledi.

Daha önceki fuarlar 2015, 2017 ve 2021 yıllarında düzenlenmiş ve 46 ülke ve bölgeden 3.700'den fazla işletmeyi bir araya getirmişti.