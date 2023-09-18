Çin-ASEAN Fuarı'nda Rekor Sayıda Yatırım Anlaşması İmzalandı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki 20. Çin-ASEAN Fuarı'nda düzenlenen imza töreninde rekor sayıda yatırım anlaşması imzalandı. Toplam 487,3 milyar yuanlık (yaklaşık 67,9 milyar ABD doları) yatırım değerine sahip 470 proje için anlaşma imzalandı.

NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki 20. Çin-ASEAN Fuarı'nda düzenlenen imza töreninde rekor sayıda yatırım anlaşması imzalandı.

Fuar organizatörleri, törende toplam 487,3 milyar yuanlık (yaklaşık 67,9 milyar ABD doları) yatırım değerine sahip 470 proje için anlaşma imzalandığını söyledi. Yatırımların yüzde 65'inden fazlasını, imalat sektöründeki anlaşmalar oluşturdu.

Organizatörler, anlaşma sayıları, toplam yatırım tutarı ve imalat sektörünün toplam yatırımlardaki payı açısından bu yıl için şimdiden rekor seviyelere ulaşıldığını kaydetti.

20. Çin-ASEAN Fuarı, yaklaşık 2.000 işletmenin katılımıyla Cumartesi günü açıldı. Geçen yıl 1.653 işletmenin katıldığı fuara bu yılki katılım yüzde 18,2 arttı.