Çin-ASEAN Fuarı Nanning'de Açıldı

20. Çin-ASEAN Fuarı, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de 2.000 firmanın katılımıyla başladı. Katılım rakamı geçen yıla göre yüzde 18,2 arttı. Fuar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümüne denk geliyor.

NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- 20. Çin-ASEAN Fuarı Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yaklaşık 2.000 firmanın katılımıyla açıldı.

Katılım rakamı, 1.653 işletmenin katıldığı geçen yılki fuara göre yüzde 18,2'lik bir artışa işaret ediyor.

Bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI) 10'uncu ve Çin-ASEAN Fuarı'nın 20'nci yıldönümü. Kuşak ve Yol İnisiyatifi geçtiğimiz on yıl içinde, ASEAN ülkelerinde altyapı konusunda büyük canlanmaya yol açarak Çin-Laos Demiryolu, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu ve Malezya'nın Kuantan Limanı gibi önemli projeleri hayata geçirdi.

Fuara katılan yetkililer ve iş insanları Kuşak ve Yok İnisiyatifi projelerine, bölgede ticaret, yatırım ve işbirliğini kolaylaştırdığı ve pandemi sonrasında bölgenin ekonomik toparlanmasını hızlandırdığı için övgülerde bulundu.