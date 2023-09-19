Çin-ASEAN Emtia Ticareti İnovasyon ve Kalkınma Forumu'nda 29,7 milyar yuanlık beş emtia anlaşması gerçekleşti

Çin-ASEAN Emtia Ticareti İnovasyon ve Kalkınma Forumu, petrol, palmiye yağı, kömür ve cevher gibi emtiaları kapsayan beş anlaşmaya aracılık etti. Forum, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düzenlendi ve emtia ticaretinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladı.

NANNİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin-ASEAN Emtia Ticareti İnovasyon ve Kalkınma Forumu Pazartesi günü toplam 29,7 milyar yuan (yaklaşık 4,1 milyar ABD doları) tutarında beş emtia anlaşmasına aracılık etti.

Organizatörler, alım anlaşmalarının petrol, palmiye yağı, kömür ve cevher gibi emtiaları kapsadığını söyledi. Forum Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlendi.

Guangxi'nin ASEAN ülkeleriyle ticari etkileşimi hızla artarken, son yıllarda Çin (Guangxi) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, bir emtia ticaret platformunun inşasını hızlandırdı. Ocak ayından Temmuz ayına kadar, serbest ticaret bölgesi 12,79 milyon ton emtia ithal ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81,2'lik bir artış kaydetti.

Forum ayrıca, Qinzhou'nun ağırlıklı olarak ASEAN ülkelerine hizmet verecek bir emtia ticaret merkezine dönüştürülmesine yardımcı olmak amacıyla Beibu Körfezi (Guangxi) ticaret borsası interaktif spot-futures ticaret platformunu başlattı.

Foruma Çin ve ASEAN ülkelerinden emtia ticareti yetkilileri, iş dünyası birlikleri, araştırma kurumları, emtia ticaret platformlarının temsilcileri, üreticiler ve tüccarlar dahil olmak üzere 200'den fazla kişi katıldı.