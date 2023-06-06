Çin, Arjantin için ilk yeni enerjili hafif raylı treni üretti

Çin'in önde gelen yüksek hızlı tren üreticilerinden CRRC Tangshan Limited Şirketi, Arjantin için ilk yeni enerjili hafif raylı treni üretti. Böylece Çin'den bu tip trenlerin ihracatına ilişkin ilk proje gerçekleşmiş oldu.

SHİJİAZHUANG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yüksek hızlı tren üreticilerinden CRRC Tangshan Limited Şirketi, Arjantin için ilk yeni enerjili hafif raylı treni üretti. Böylece Çin'den bu tip trenlerin ihracatına ilişkin ilk proje gerçekleşmiş oldu.

Trenin üretim çalışmalarının tamamlanması nedeniyle Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Tangshan'da Salı günü bir tören düzenlendi.

CRRC Tangshan Limited Şirketi'ne ait projenin teknik müdürü Luo Chao, altı dingilli eklemeli trenin, 72 ile 388 arasında değişen yolcu kapasitesiyle saatte maksimum 60 kilometre hız yaptığını söyledi. Tren, her iki uçta bulunan makinist kabinleri sayesinde çift yönlü sürüş imkanı sunuyor.

Trenin dış hatları ve renk tasarımı Arjantin'de Dünya Mirası alanı olan Quebrada de Humahuaca vadisinden esinlenirken, trendeki gözetleme pencerelerinin tasarımı da turistler için büyük kolaylık sağlıyor.

Lityum demir fosfat akülerle çalışan tren, Arjantin'in Jujuy eyaletinin ulaşım sisteminde kullanılacak.

CRRC Tangshan Başkanı Zhou Junnian, Çin'in yeni enerjili hafif raylı trenlerinin, Arjantin'in Jujuy eyaletinde turizmin gelişimini desteklemesini ve Çin ile Latin Amerika ülkeleri arasında kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğine yönelik yeni bir model yaratmasını umduğunu söyledi.