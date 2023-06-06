Çin, Arjantin için ilk enerjili hafif raylı treni üretti

Çin'in kuzeyindeki Tangshan'da bulunan CRRC Tangshan Limited Şirketi, Arjantin için ilk enerjili hafif raylı treni üretti. Bu, Çin'den bu tip trenlerin ihracatına ilişkin ilk proje oldu.