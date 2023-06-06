Çin, Arjantin için ilk enerjili hafif raylı treni üretti
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Çin'in kuzeyindeki Tangshan'da bulunan CRRC Tangshan Limited Şirketi, Arjantin için ilk enerjili hafif raylı treni üretti. Bu, Çin'den bu tip trenlerin ihracatına ilişkin ilk proje oldu.
TANGSHAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Tangshan'da, CRRC Tangshan Limited Şirketi tarafından Arjantin için üretilen ilk yeni enerjili hafif raylı tren, 6 Haziran 2023.
Çin'in önde gelen yüksek hızlı tren üreticilerinden CRRC Tangshan Limited Şirketi, Arjantin için ilk yeni enerjili hafif raylı treni üretti. Böylece Çin'den bu tip trenlerin ihracatına ilişkin ilk proje gerçekleşmiş oldu.
Trenin üretim çalışmalarının tamamlanması nedeniyle Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Tangshan'da Salı günü bir tören düzenlendi.
Lityum demir fosfat akülerle çalışan tren, Arjantin'in Jujuy eyaletinin ulaşım sisteminde kullanılacak. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)