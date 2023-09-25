Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenen 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'nda 400'den fazla işbirliği projesi imzalandı. Bu projeler için planlanan yatırım ve ticaret tutarı 170,97 milyar yuan (yaklaşık 23,43 milyar ABD doları) olacak.

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenen 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı kapsamında Ningxia'da gerçekleştirilen Çok Uluslu Şirketler Ekonomik ve Ticari İşbirliği Toplantısı'nın imza töreni, 21 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li Xulun/Xinhua)

YİNCHUAN, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenen ve dört gün süren 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'nda 400'den fazla işbirliği projesi imzalanarak ekonomik ve ticari işbirliği ön plana çıkarıldı.

Bu projeler için planlanan yatırım ve ticaret tutarı 170,97 milyar yuan (yaklaşık 23,43 milyar ABD doları) olacak.

Bu yıl fuara katılanların ve stant sahiplerinin toplam sayısı 11.200'ü aşarak bu etkinlik için yeni bir rekor oluşturdu. Katılımcı ve stant sahipleri arasında akademisyenler ile kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı.

Fuarın Onur Konuğu Ülkesi olan Suudi Arabistan, fuara katılmak ve fuarda yer almak üzere 150'den fazla ekonomi ve ticaret temsilcisinden oluşan bir heyet gönderdi ve toplam 12,4 milyar yuan değerinde 15 işbirliği projesi imzaladı.

Bu yılki fuarda ticaret ve yatırım, modern tarım, sınır ötesi ticaret, kültür turizmi, sağlık, su kaynaklarının kullanımı ve meteorolojik işbirliği konularında fuar ve forumlar düzenlendi.

Sergi alanı yaklaşık 40.000 metrekare olan fuara, yaklaşık 1.000 yerli ve yabancı işletme katıldı.

İlki 2013 yılında düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, Çin ve Arap ülkelerinin tatbiki işbirliğini teşvik etmeleri ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeleri için önemli bir platform haline geldi.

Çin şu anda Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı konumunda. Çin-Arap ticaret hacmi geçen yıl 2012 seviyesinin neredeyse iki katına çıkarak 431,4 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu yılın ilk yarısında Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ticaret 199,9 milyar dolara ulaştı.