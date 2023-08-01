Çin-Arap Ülkeleri Fuarı Eylül Ayında Düzenlenecek

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenecek olan 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, 21 Eylül'den itibaren dört gün sürecek. Fuarda, 14 hükümet, 13 uluslararası ve bölgesel örgütün yanı sıra Çin'de yabancı kurumlar ve 60'ın üzerinde yabancı iş derneği ve işletmeden temsilciler yer alacak.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, Eylül ayında Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenecek.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, 21 Eylül'den itibaren dört gün sürecek ve iki yılda bir düzenlenen fuara, 14 hükümet, 13 uluslararası ve bölgesel örgütün yanı sıra Çin'de yabancı kurumlar ve 60'ın üzerinde yabancı iş derneği ve işletmeden temsilcilerin katılacağını söyledi.

Li, ilki 2013'te düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'nın, Çin ile Arap ülkelerinin pragmatik işbirliğinin teşvik edilmesi ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinin ilerletilmesini sağlayan önemli bir platform haline geldiğini belirtti.

Li'nin verdiği bilgilere göre son 10 yılda Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'na 112 ülke ve bölgeden 400.000'in üzerinde katılımcı ile 6.000 işletme katıldı ve fuar sırasında modern tarım, yüksek teknoloji ve biyotıp gibi alanlarda 1.200'den fazla işbirliği projesi imzalandı.

Çin şu an Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 2012 yılındaki seviyeye göre neredeyse iki kat artarak geçen yıl 431,4 milyar ABD dolarına çıktı. Bu yılın ilk yarısında Çin'le Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 199,9 milyar dolara ulaştı.¦