Çin-Arap Devletleri Fuarı'nda 23,4 Milyar Dolarlık Anlaşmalar İmzalandı

Çin'in Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nde düzenlenen fuar, 23,4 milyar dolar değerinde yatırım ve ticaret anlaşmalarının imzalandığı bir platform oldu. Fuarda tarım, ticaret, enerji, teknoloji ve yeşil dönüşüm alanlarında 400'den fazla işbirliği projesine imza atıldı.

Çin'in Ningşia Hui Özerk Bölgesinin merkezi Yinçuan'da düzenlenen 6. Çin-Arap Devletleri Fuarı'nda 23,4 milyar dolar değerinde yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, 23-24 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuara Çin ve Arap ülkelerinin devlet, iş dünyası ve akademi çevrelerinden 11 bin 200'den fazla temsilci katıldı.

Fuarda tarım, ticaret, enerji, teknoloji ve yeşil dönüşüm alanlarında 400'den fazla ekonomik ve ticari işbirliği projesine imza atılırken, anlaşmaların toplam değeri 171 milyar yuana (23,4 milyar dolar) ulaştı.

Fuarın bu yılki "onur konuğu" olan Suudi Arabistan'dan 150'den fazla ekonomi ve ticaret temsilcisi Çin'e gelirken, iki ülke arasında toplam değeri 12,4 milyar yuanı (1,7 milyar dolar) bulan 15 işbirliği anlaşması yapıldı.

İlki 2013'te düzenlenen Çin-Arap Devletleri Fuarı, Çin ile bölge arasında ekonomik ve ticaret ilişkilerinin gelişimi açısından önemli bir platform olarak görülüyor.

Çin ile Arap devletleri arasındaki ticaret 10 yılda iki kat artarak 2022'de 431,4 milyar oldu. Ticaret hacmi bu yıl, dış talebin zayıflığına karşın, ilk yarıda 200 milyar dolara ulaştı.

Arap devletlerinin en büyük ticaret ortağı konumundaki Çin'in, ABD ile artan jeostratejik rekabet içinde, Washington'ın bölgeden çekilme eğilimde olduğu bir dönemde Orta Doğu'daki etkisini artırma arayışında olduğu gözleniyor.

Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu ile 2004'te başlayan çok taraflı siyasi diyalog, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Aralık 2022'de Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette ilk kez düzenlenen Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Ülkeleri Zirvesi ile yeni bir boyuta taşınmıştı.

Öte yandan Pekin, Suudi Arabistan ile bölgedeki rakibi ve hasmı İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasıyla sonuçlanan süreçte arabulucu rolü üstlenmişti.

Ayrıca, BRICS grubu ülkeleri, bu yıl temmuzda Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlediği zirvede, Çin'in öncülük ettiği genişleme kararıyla, Arjantin, Etiyopya ve İran'ın yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu üç Arap ülkesini üyeliğe davet etmişti.