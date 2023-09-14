Çin-Almanya İşbirliği Projeleri Changzhou'da İmzalandı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde düzenlenen bir konferansta toplam 256 milyon euro değerinde Çin-Almanya işbirliği projeleri imzalandı. 2023 Jiangsu-Almanya Diyaloğu kapsamında gerçekleşen etkinlik, yeni enerji, yeni malzemeler, akıllı üretim ve biyomedikal alanlarını kapsayan 11 işbirliği projesinin imzalanmasına tanıklık etti.

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde düzenlenen bir konferansta toplam 256 milyon euro (yaklaşık 275 milyon ABD doları) değerinde Çin-Almanya işbirliği projeleri imzalandı.

2023 Jiangsu-Almanya Diyaloğu, Salı ve Çarşamba günleri Changzhou'da düzenlendi.

"Yeni Enerji, Yeni Fırsatlar" temalı etkinlik, iki ülke arasında yeni enerji, yeni malzemeler, akıllı üretim ve biyomedikal alanlarını kapsayan 11 işbirliği projesinin imzalanmasına tanıklık etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)