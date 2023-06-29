Çin-Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı Changsha'da Başladı

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen 3. Çin-Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı başladı. Fuar, Çin ve Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılmasını hedefliyor ve 53 Afrika ülkesi ile uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Fuarda, geniş bir yelpazede Afrika ürünleri sergilenecek ve forumlar düzenlenecek.

CHANGSHA, 29 Haziran (Xinhua) -- 3. Çin- Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı, Perşembe günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da başladı. Çin'e daha fazla Afrika Malı ürünlerin girmesini sağlayan fuarda, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması hedefleniyor.

"Ortak Gelecek için Ortak Kalkınma" temalı dört gün sürecek etkinliğe, 53 Afrika ülkesi ve çok sayıda uluslararası kuruluştan temsilciler katılıyor.

Fuardaki katılımcı sayısı bir önceki fuara göre yüzde 70 artışla 1.500'e ulaştı. Tüccarların geniş Çin pazarını keşfetmek için kullanacakları fuarda, Kenya güllerinden Mısır esansına kadar sayısız Afrika ürünü sergilenecek.

Bu yılki fuarın, daha geniş konu başlıklarının yer alması nedeniyle öncekilerden daha etkili olması bekleniyor. Fuar tarihinde ilk kez olmak üzere geleneksel Çin tıbbı işbirliği, kadın diyaloğu ve mesleki eğitim konularında forum ve seminerler düzenlenecek.

Fuar kapsamında, Perşembe günü Afrika'dan Çin'e tarımsal gıda ürünleri ihracatını kolaylaştırması beklenen sağlık ve bitki sağlığı işbirliği konulu bir forum düzenlenmesi planlanıyor.

Fuarın onur konuğu ülkeleri ise Benin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Madagaskar, Malavi, Fas, Mozambik, Nijerya ve Zambiya.

İlk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen fuar, Çin ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmede önemli bir platform haline geldi.

Fuar, Afrika ile ekonomik ve ticari bağların en aktif eyaletlerinden biri olan ve Çin-Afrika işbirliğinde öncü olan Hunan'da üçüncü kez düzenleniyor.

Çin, Afrika'nın en büyük ticaret ortağı ve dördüncü en büyük yatırım kaynağı. Resmi veriler, Çin ve Afrika arasındaki ikili ticaretin, 2022'de 282 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi. Çin'in Afrika'daki yeni doğrudan yatırımı yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1,38 milyar ABD dolarına ulaştı.