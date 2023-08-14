Çin, afet bölgelerine altyapı desteğini artıracak

Çin, afetlerden etkilenen bölgelerde halkın ve işletmelerin, zorlukların üstesinden gelmesine yardım amacıyla altyapının yeniden inşası ve güncellenmesine yönelik kredi desteğini artıracak.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Laishui ilçesine bağlı Sanpo kasabasında bir köprüyü onarmak için iş makineleriyle çalışan işçiler görülüyor, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin, afetlerden etkilenen bölgelerde halkın ve işletmelerin, zorlukların üstesinden gelmesine yardım amacıyla altyapının yeniden inşası ve güncellenmesine yönelik kredi desteğini artıracak.

Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi (NAFR) Pazartesi günü yaptığı açıklamada ulaşım, telekomünikasyon, doğal gaz ve elektrik arzı, suyun korunması ve su baskınlarının önlenmesine yönelik projelere daha fazla kredi desteğinin sağlanacağını bildirdi.

NAFR, bankaların etkilenen bölgelerdeki küçük ve mikro şirketler, bireysel işletmeler, tarım ve yetiştiricilik işletmeleri ve kırsal hane halklarına yardımcı olacak özel kredi ürünleri geliştirme konusunda teşvik edildiğini belirtti.

NAFR, sigorta şirketlerinden de altyapı ve kamu hizmetleri alanlarındaki kilit önemdeki projelere uzun dönemli sermaye sağlamalarının istendiğini dile getirdi.

Kurum, tüm ülkedeki finans kurumlarına, afet bölgelerinin ihtiyaçlarını gidererek sellerin sosyal ve ekonomik kalkınma ile insanların yaşamları üzerindeki etkilerini hafifletme çağrısı yaptı.