Çin, ABD'nin Yarı İletken İhracat Kontrollerine Karşı Çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yarı iletken ihracat kontrollerini güçlendirmesini eleştirerek, bu hamleye karşı çıktığını belirtti. Çinli kuruluşların varlık listesine eklenmesiyle birlikte ABD'nin ulusal güvenlik kavramını kötüye kullandığı ve tek taraflı zorbalık yaptığı ifade edildi.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin gelişmiş bilgisayar yarı iletkenleri ve yarı iletken imalat ekipmanlarına yönelik ihracat kontrollerini güçlendirme hamlesini esefle karşıladıklarını ve bu hamleye şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

ABD, ilk olarak 7 Ekim 2022'de uygulamaya konulan kısıtlamaları Salı günü yayımlanan bir ihracat kontrol kuralları güncellemesiyle değiştirip güçlendirdi ve ihracat kontrolü "varlık listesine" daha fazla sayıda Çinli kuruluşu ekledi.

Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını ve tek taraflı zorbalık yaptığını belirtti.

Yarı iletken sektörünün son derece küreselleşmiş bir sektör olduğunu kaydeden sözcü, ABD'nin yanlış kontrollerinin piyasa kurallarına ve uluslararası ekonomi ve ticaret düzenine ciddi zarar verdiğini, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiğini söyledi.

Sözcü, bu uygulamanın ABD'li yarı iletken firmaları için ciddi kayıplara yol açtığını ve diğer ülkelerdeki firmaları da etkilediğini dile getirdi.

ABD'nin Çin'e yönelik yarı iletken ihracat kontrollerini kaldırması ve Çinli firmalar da dahil olmak üzere dünyadaki şirketler için eşit, adil ve öngörülebilir bir iş ortamı yaratması gerektiğini vurgulayan sözcü, Çin'in kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.