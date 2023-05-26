Çin, ABD'nin Ekonomi ve Ticaretle İlgili Çin Politikalarına Yönelik Endişelerini Dile Getirdi

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüşmesinde, Çin tarafı ekonomi, ticaret ve yarı iletkenlerin yanı sıra ihracat kontrolü ve dış yatırımların gözden geçirilmesi hususlarında ABD'nin Çin politikalarına yönelik başlıca endişelerini dile getirdi.

WASHİNGTON, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile görüşmesinde, Çin tarafı ekonomi, ticaret ve yarı iletkenlerin yanı sıra ihracat kontrolü ve dış yatırımların gözden geçirilmesi hususlarında ABD'nin Çin politikalarına yönelik başlıca endişelerini dile getirdi.

Perşembe ve Cuma günü ABD'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı sırasında, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, ikili ekonomik ve ticari bağların yanı sıra ortak ilgi alanına giren konularda samimi, profesyonel ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, ekonomi ve ticarete ilişkin spesifik endişeler ve işbirliği ile ilgili hususlarda istişareyi sürdürüp güçlendirmek üzere iletişim kanalları oluşturma kararı aldı.