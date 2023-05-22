Çin, ABD'li çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasakladı

Çin'de, ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies hakkında yürütülen siber güvenlik soruşturmasının ardından şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışı yasaklandı.

Çin Siber Uzay İdaresine (CAC) bağlı Siber Güvenlik İnceleme Ofisinden yapılan açıklamada, "Micron'un ürünlerinde, Çin'in kritik enformasyon altyapısının tedarik zincirine zarar verebilecek ciddi güvenlik riskleri tespit edildiği, bunun ulusal güvenliği tehlikeye atacağı" belirtildi.

Şirketin hangi ürünlerinin "sorunlu" olduğu, tedarik zincirindeki hangi unsurların güvenlik riski taşıdığı bilgisinin paylaşılmadığı açıklamada, "Yurt içinde kritik enformasyon altyapısı projelerini üstlenen şirketler Micron'dan ürün almayı bırakmalıdır." ifadesine yer verildi.

Siber güvenlik soruşturmasının sonucu, ABD'li hafıza çipleri üreticisinin Çin pazarında fiili bir yasakla karşılaşacağı anlamına geliyor. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri NASDAQ endeksinde yüzde 6 değer kaybederken, Çinli ve Güney Koreli rakiplerinin hisselerinin yükseldiği gözlendi.

Siber Güvenlik İnceleme Ofisinden 31 Mart'ta yapılan açıklamada, şirket hakkında siber güvenlik soruşturması başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada, soruşturmanın, "kilit enformasyon altyapısı tedarik zinciri güvenliğinin korunmasını" ve "problemli ürünlerden kaynaklanan siber güvenlik risklerinin önlenmesini" amaçladığı belirtilmişti.

Son dönemde ABD, çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri ve teknoloji kısıtlamalarıyla, Çin'in sektördeki teknolojik gelişimine ket vurma niyetini ortaya koymuştu.

Bugüne dek söz konusu girişimlere karşı adım atmayan Pekin yönetimi ilk kez bir ABD şirketini hedef aldı. Çin'in internet ve siber güvenlik otoritesi, ilk kez bir yabancı şirket hakkında soruşturma yürütüp kısıtlama kararı verdi.

Micron, 2021 yılı mali raporunda Çin'de yerli çip üreticilerine yönelik artan devlet desteğinin büyüme potansiyelini sınırlayabileceği, Çin hükümetinin piyasaya erişimini engelleyerek rekabet şansını azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.

Dünyanın önde gelen hafıza çipi üreticileri arasında yer alan şirket, gelirlerinin yüzde 10'undan fazlasını Çin pazarından elde ediyordu.