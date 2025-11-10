Haberler

Çin, ABD ile Olan Ticaret Anlaşması Kapsamında Tedbirlerini Bir Yıl Askıya Aldı

Güncelleme:
Pekin yönetimi, ABD'nin denizcilik sektörüne yönelik yaptığı tedbirlere yanıt olarak, belirli yaptırımları bir yıl süreyle askıya aldığı açıkladı. Bu karar, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin 30 Ekim'deki görüşmesine dayanıyor.

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede vardıkları uzlaşmaya uygun olarak, gemicilik ve taşımacılık alanında bu ülkeye getirdiği karşı tedbirleri bir yıllığına askıya aldığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerine başlattığı 301. madde soruşturması sonunda aldığı tedbirlere karşı, Güney Koreli gemi inşa şirketi Hanwha'nın ABD'deki 5 ortaklığına 14 Ekim'de getirdiği yaptırımların uygulamasını, 10 Kasım 2026'ya kadar ertelendiği belirtildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı da Washington yönetiminin soruşturmanın ardından, ABD limanlarını kullanan Çin gemilerine ton başına özel liman ücreti getirilmesine ilişkin kararına misilleme olarak Çin limanlarını kullanan Amerikan gemilere getirdiği özel liman ücretlerinin de 1 yıllığına askıya alındığını duyurdu.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü, ABD Başkanı'na, uluslararası bir yasayı ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eyleminin, politikasının veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeye dayalı ve tarifeye dayalı olmayan, misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede taraflar, son aylarda gerilime neden olan kritik bazı ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların karşılıklı ötelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

Bu kapsamda Washington yönetimi, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerine yönelik başlattığı 301. madde soruşturması sonunda ülkesinin limanlarını kullanan Çin gemilerine ton başına ek liman ücreti getirilmesine ilişkin kararı, Pekin de buna misilleme olarak aldığı tedbirleri bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
