Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik soruşturmasından endişeli

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma başlatacağını duyurmasından dolayı endişeli olduğunu belirtti. Bakanlık sözcüsü, soruşturmanın eşit rekabet adı altında AB'nin kendi sanayisini korumayı amaçladığını ve küresel otomotiv sanayi ve tedarik zincirlerinde ciddi sektelere ve bozulmalara yol açacağını vurguladı.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma başlatacağını duyurmasından dolayı Çin'in "son derece endişeli olduğunu" ve "büyük rahatsızlık duyduğunu" belirtti.

Bakanlık sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in, AB'nin önerdiği soruşturmanın tam bir "korumacılık" uygulaması olduğuna inandığını, söz konusu soruşturmanın esas itibarıyla "eşit rekabet" adı altında AB'nin kendi sanayisini korumayı amaçladığını belirtti.

Sözcü, soruşturmanın AB'dekiler de dahil olmak üzere küresel otomotiv sanayi ve tedarik zincirlerinde ciddi sektelere ve bozulmalara yol açacağını ve Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere olumsuz etki yapacağını vurguladı.