Çin, 91 sabit varlık yatırım projesini onayladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 2023 yılının ilk yarısında toplam 701,1 milyar yuanlık yatırım içeren 91 sabit varlık yatırım projesini onayladı. Projeler enerji, yüksek teknoloji, ulaşım ve su koruma sektörlerini içermektedir.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 2023 yılının ilk yarısında toplam 701,1 milyar yuan (yaklaşık 98,12 milyar ABD doları) yatırım içeren 91 sabit varlık yatırım projesini onayladı.

Komisyon yetkilisi Jin Xiandong Salı günü yaptığı açıklamada, projelerin ağırlıklı olarak enerji, yüksek teknoloji, ulaşım ve su koruma sektörlerini içerdiğini söyledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin'in sabit varlık yatırımı Ocak-Haziran döneminde yıllık yüzde 3,8 artarak 24,31 trilyon yuana ulaştı.

Sabit varlık yatırımı; altyapı, mülk, mekanizma ve diğer fiziksel varlıklara yapılan harcamaları içeriyor.