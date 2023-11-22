Çin, 51.300 Eski Kentsel Yerleşim Biriminde Yenileme Çalışmalarına Başladı

Çin, halkın yaşam koşullarını iyileştirme çabaları kapsamında bu yılın ilk üç çeyreğinde 51.300 eski kentsel yerleşim biriminde yenileme çalışmaları başlattı. Yenileme projeleri ülke genelinde 8,51 milyon haneye fayda sağlıyor.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin, halkın yaşam koşullarını iyileştirme çabaları kapsamında bu yılın ilk üç çeyreğinde 51.300 eski kentsel yerleşim biriminde yenileme çalışmaları başlattı.

Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'na göre yenileme projeleri ülke genelinde 8,51 milyon haneye fayda sağlıyor.

Çin bu yıl içinde 53.000 eski kentsel yerleşim biriminde 8,65 milyon haneye fayda sağlayacak yenileme çalışmalarını başlatmayı planlıyor.

Bakanlık, Ocak ve Eylül ayları arasında yapımına başlanan yenileme projelerinin, yıllık hedefin yüzde 97'sine tekabül ettiğini açıkladı.

Eylül sonu itibarıyla aralarında Shanghai, Jiangsu, Hunan, Guizhou ve Xinjiang'ın da bulunduğu 21 eyalet düzeyindeki bölge, tüm kentsel yenileme projelerini planlandığı şekilde başlattı.