Çin, 2023 yılında küresel gemi inşa pazarında liderliğini sürdürdü

Çin, 2023 yılının ilk 10 ayında üretim ve yeni siparişlerde güçlü büyüme sergileyerek küresel gemi inşa pazarında lider konumunu korudu. Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre ülkenin gemi inşa üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi ve dünya toplamının yüzde 49,7'sini oluşturdu. Yeni siparişler ise yüzde 63,3 artarak dünya toplamının yüzde 67'sine karşılık geldi.

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin, hem üretim hem de yeni siparişlerde güçlü büyüme sergileyerek 2023 yılının ilk 10 ayında küresel gemi inşa pazarındaki lider konumunu kimseye kaptırmadı.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre ülkenin gemi inşa üretimi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 34,56 milyon detveyt tona (dwt) ulaştı ve dünya toplamının yüzde 49,7'sini oluşturdu.

Birliğin verilerine göre yeni siparişler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,3 artarak 61,06 milyon dwt olurken dünya toplamının yüzde 67'sine karşılık geldi.

Sektörün elindeki sipariş hacmi, Ekim ayı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 28,1 artarak 133,82 milyon dwt olurken dünya toplamının yüzde 54,4'üne ulaştı.

Birliğe göre ülkenin gemi inşa şirketleri, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla toplamda 21,14 milyar ABD doları değerinde gemi ihracatı gerçekleştirdi.